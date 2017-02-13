taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Mersin'de terör operasyonu

Mersin'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 60 kişi gözaltına alındı.

13.02.2017 - 10:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mersin'de terör operasyonu

Mersin'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişi yakalandı.

Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

72
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

23
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
Reina saldırganından idam talebi

Reina saldırganından idam talebi

0
Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

29
Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

13
Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM