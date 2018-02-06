Mersin'de terör operasyonu : 5 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı boykot edip, örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri" değerlendirilen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EYLEM YAPACAKLARDI

Askeri tesisler, kamu binaları, araçlar ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili bilgi toplamaya yönelik çalışmalar yaparak eylem hazırlığında olan zanlılardan 5'i yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.