Mersin'de torbacılara 'drone'lu uygulama

Mersin'in Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi'nde Narkotik ekipleri, diğer şubelerin de destek verdiği geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi.

DRONE İLE İZLENDİ

Eğitimli köpeklerin de aramalara kullanıldığı operasyonda şüpheli kişiler ve araçlar kontrol edildi. Drone ile havadan görüntü alınan uygulama noktasından kaçan şüpheli araç kovalamaca sonucu yakalanırken 1 kişi gözaltına alındı.

EROİN VE UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

16 kişinin gözaltına alındığı uygulamada satışa hazır durumda paketlenmiş 50 gram eroin, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.













