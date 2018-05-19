Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Mustafa G. yönetimindeki otomobil, D-400 Karayolu Yeşil Mahalle mevkisindeki kavşakta, Erkan Uğur yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, motosiklet sürücüsü Uğur olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü Mustafa G. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.