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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA | 19.05.2018 - 01:26..
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Mustafa G. yönetimindeki otomobil, D-400 Karayolu Yeşil Mahalle mevkisindeki kavşakta, Erkan Uğur yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Uğur olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü Mustafa G. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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