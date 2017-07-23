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Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Karakütük mevkisinde bir araç kamyona arkadan çarptı. 2 Kişi yaşamını yitirdi.

23.07.2017 - 09:44
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun bir başka kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Tayfur Karaç idaresindeki 31 V 6564 plakalı kamyon, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Karakütük mevkisinde önünde seyir halinde bulunan Davut G. idaresindeki 27 HE 072 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü Tayfur Karaç ile yanında yolcu olarak bulunan Abdulbaki Karaç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOBÜS ALEV ALDI

Öte yandan, aynı otoyolunun Çamalan mevkisi yakınlarında da Mustafa Beycur idaresindeki 17 FF 778 plakalı yolcu otobüsü alev aldı.

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından büyüyen ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yolcular ise gelen başka bir araçla yola devam etti.

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