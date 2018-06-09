1 Kanil'den sonra yeni hedef: Mahmur TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği terör operasyonları devam ediyor. Kandil'in eteklerine giren Mehmetçik'in bir sonraki hedefi de belirlendi. Buna göre Kandil'in ardından Mahmur'a girilecek.

2 Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu 31 Aralık'ta tamamlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu'nun bitiş tarihi hakkında müjdeyi verdi.

3 Soylu, Kılıçdaroğlu'na tazminat paralarının kaynağını sordu Süleyman Soylu'ya göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eskiden Ataşehir ve Beşiktaş belediyelerinden el altından alıp kaybettiği tazminat davalarının paralarını ödüyordu. Fakat şimdi böyle bir lüksü yok.

4 Mersin'de uyuşturucu taciri polisten kaçarken kaza yaptı Mersin’de aracında yüklü miktarda uyuşturucu olan şahıs, polisten kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

5 Büşra Develi ve Burak Deniz aşkı bitti Oyuncu gençler Büşra Develi ve Burak Deniz ayrıldı. Ayrılık haberini alan hayranları hayal kırıklığı yaşadı.

6 Teslim olan 2 PKK'lı teröristin itirafları Terör örgütünden kaçarak teslim olan 2 terörist, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere başarılı operasyonların terör örgütüne büyük darbe vurduğunu anlattı.