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Mersin'de uyuşturucu taciri polisten kaçarken kaza yaptı

Mersin’de aracında yüklü miktarda uyuşturucu olan şahıs, polisten kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

İHA | 09.06.2018 - 09:44..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’e yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şahsı, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde aracı ile birlikte D-400 karayoluna çıkmak istediği sırada durdurmak istedi.

Mersin'de uyuşturucu taciri polisten kaçarken kaza yaptı

SU KANALINA DÜŞTÜ

Ancak polisin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, Kazanlı Mahallesi’nde ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı ile birlikte su kanalına düştü.

69 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu taciri polisten kaçarken kaza yaptı

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu taciri polisten kaçarken kaza yaptı

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