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Mersin'de vicdansız adam köpeği aracın arkasında sürükledi

Mersin'de vicdansız sürücü, köpeğini sürükleyerek götürdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise tepki topladı.

İHA | 25.01.2018 - 16:10..
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Mersin’de bir otomobilin arkasına iple bağlanan Rottweiler cinsi köpeğin cansız bedeni, araç sahibi tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Mersin'de vicdansız adam köpeği aracın arkasında sürükledi

VİCDANSIZ ADAM KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI

Hayvanlara yönelik acımasızlığın görüntülerinden biri de Mersin’in Erdemli ilçesinde kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin cansız bedeninin vicdansız sürücü tarafından sürüklenerek götürüldüğü görüldü.

Mersin'de köpeği aracın arkasında sürükledi İZLE

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Mersin Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Platformu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Rottweiler cinsi köpeğin cansız bedeni bir arazi aracının arkasına bağlı şekilde sürükleniyor.

Mersin'de vicdansız adam köpeği aracın arkasında sürükledi

KÖPEĞİN CESEDİNE BASTI

Görüntüyü kaydeden vatandaş ise, “Mersin’in Erdemli ilçesinde bir pikabın arkasında köpeği bağlayarak sürüklüyor. Köpek az önce koşuyordu şuan ölmüş vaziyette.” diye konuştu. Daha sonra vatandaşlar tarafından durdurulan sürücünün çekilen fotoğrafta köpeğin cesedine bastığı görülüyor.

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