Mersin'de yanan otobüse taşıma suyla söndürme

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çetik yönetimindeki 33 V 0771 plakalı otomobil, Ayaş Mahallesi D-400 karayolunda hareket ederken yanmaya başladı.

Motor kısmından yükselen alevler nedeniyle aracını durdurup otomobilden çıkan Çetik, araçta yangın tüpü olmayınca, bir otobüsü durdurarak yardım istedi.

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Durdurduğu otobüste de alevleri söndürecek tüp bulamayan sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Vatandaşlar, bir evden kova aracılığıyla getirdikleri suyla yangını söndürdü.

Çetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başta benim araç olmak üzere hiçbir araçta yangın tüpü bulunamadı. Yakınımızdaki evden su getirerek söndürdük. Araçtaki yangının benzin kaçağından çıktığını sanıyorum. Bundan sonra ilk işim yangın tüpünü almak ve eksiği tamamlamak olacak." dedi.





