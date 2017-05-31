Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Üniversite adayları giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

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Vartolu Eda da ablası gibi TEOG birincisi

Eda Beytaş TEOG ikinci dönem sınavında, geçen yıl bu sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan ablası gibi Türkiye birincileri arasında yer aldı