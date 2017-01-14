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Mersin'de yaylada mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaşla ilgili bilgilendirmede bulundu.

14.01.2017 - 03:12
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Mersin'de yaylada mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldığını bildirdi.

GENELKURMAY'IN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklamada, "4 Ocak'ta Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir arama kurtarma helikopteri ile kurtarılarak, Mersin'de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kurtarma operasyonuna ait fotoğraf ve görüntüler de paylaşıldı.

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