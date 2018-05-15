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Mersin'de yıkım gerginliği

İmara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen kafenin çalışanları polise direnince yaşanan arbedede 10 kişi gözaltına alındı.

AA | 15.05.2018 - 14:05..
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Merkez Akdeniz ilçesi sahilindeki Kültür Park içerisinde yer alan Enver A'ya ait kafe için imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, sabah saatlerinde zabıta ekipleriyle birlikte yıkımı gerçekleştirmek için kafeye gitti.

OTURMA EYLEMİ

Karara itiraz eden iş yeri sahibi ile çalışanlar ve aileleri, iş makinelerinin geçişine izin vermedi. Yaklaşık 25 kişilik grup iş makinelerinin önünde oturma eylemi yaptı.

Mersin'de yıkım gerginliği

GERGİNLİK ÇIKTI, POLİS ÇAĞIRDILAR

Benzin bidonlarıyla iş yerinin çatısına çıkan bir grup ise üzerlerine benzin dökünce bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Polisin uyarılarına rağmen gruptakiler dağılmazken, çatıdaki çalışanlar da bölgeye taş ve tuğla fırlattı.

Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve plastik mermiyle hem oturan gruba hem de çatıdakilere müdahale etti.

Mersin'de yıkım gerginliği

TÜPÜ PATLATMA TEHDİDİ

Bu sırada bir çalışan, mutfaktan getirdiği sanayi tüpünü açarak patlatmakla tehdit etti.

Büyük paniğin yaşandığı olayda çevredeki vatandaşlar anonslarla bölgeden uzaklaştırıldı. Bir polis memuru eylemcinin dalgınlığından faydalanıp duruma müdahale ederek tüpün vanasını kapattı.

Kafenin etrafını saran polis, çatıdaki 5 kişiyi aşağıya indirdi.

Mersin'de yıkım gerginliği

10 GÖZALTI

Yaşanan arbedede 10 kişi gözaltına alındı, fenalaşan 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından kafedeki yıkım tamamlandı.

Mersin'de yıkım gerginliği

Mersin'de yıkım gerginliği

Mersin'de yıkım gerginliği

Mersin'de yıkım gerginliği

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