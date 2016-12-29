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Mersin'de yoğun yağış sele neden oldu

Mersin'de dün geceden beri etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar sürüklendi, insanlar mahsur kaldı..

Haber Merkezi | 29.12.2016 - 10:49
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Mersin'de dün geceden beri etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinden mahsur kaldı. Yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

POLİS ARACINA ALIP KARŞIYA GEÇİRDİ

Whatsapp hattımıza gelen görüntülerde, yoğun yağış nedeniyle sel oluşan bir yolda, polisin öğrencileri aracına alarak karşıdan karşıya geçirdiği görüldü. Polis, kendisine teşekkür eden öğrencilere "Görevimiz" yanıtını verdi.

Mersin'de yoğun yağış sele neden oldu

ARAÇLARINDA MAHSUR KALANLAR VAR

Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.

Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil etmesine tepki gösterdiler.

Mersin'de yoğun yağış sele neden oldu

Mersin'de yoğun yağış sele neden oldu

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