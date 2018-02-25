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Mersin'deki bağlantı yolu projesinin yüzde 70’i tamamlandı

Mersin’de trafik yükünü rahatlatacak olan Otogar-Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nin yüzde 70’inin tamamlandığı bildirildi.

İHA | 25.02.2018 - 16:24..
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Toroslar ilçesinde yapımı devam eden proje sayesinde otogardan giriş çıkış yapan otobüslerin ve diğer araçların rahat, güvenli ve trafiği aksatmadan transit geçiş yapabileceği bir güzergâh oluşturacak.

Mersin'deki bağlantı yolu projesinin yüzde 70’i tamamlandı

ŞEHİR HASTANESİ'NDEN OTOGARA EN YAKIN BAĞLANTI YOLU

Şehir Hastanesi’nden otogara en yakın bağlantı yolu olma özelliğini de taşıyan proje ile ulaşım sorunu ve trafik güvenliği gibi problemler ortadan kaldırılacak.

Projenin en kısa sürede hizmete açılması için hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler, Otogar-Otoban Bağlantı Yolu Projesi kapsamında 18 metre uzunluğunda 9x5 iki gözlü menfez, 7 metreden 2 metreye kadar değişen boylarda ve 362 metre civarında istinat duvarları çalışmalarına hızla devam ederken, 23 bin metreküp alt yapı dolgusu ve üst yapı asfalt çalışması da gerçekleştirecek.

Mersin'deki bağlantı yolu projesinin yüzde 70’i tamamlandı

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Otoyol bağlantısını bağımsız bir güzergâh olarak bağlayacak olan bu yol sayesinde araçlar şehir trafiğine karışmayacak ve otobüslerin şehirlerarası transferleri rahatlatılacak.

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