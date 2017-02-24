taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.300
USD
3,5824
EURO
3,7956
ALTIN
144,77
PETR
56,1900

Mersin'deki kazada korkuluklar sürücüye saplandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, köprünün korkuluklarına çarptı.

24.02.2017 - 15:44
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Korkuluk demirleri aracı delere sürücünün bacağına saplanırken, sürücü film sahnesini aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.  Kaza, Erdemli’ye bağlı eski sahil beldesi Limonlu’da Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Mersin'deki kazada korkuluklar sürücüye saplandı

Mersin’den Antalya istikametine seyreden Faruk Dölek (26) yönetimindeki 33 K 9112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çift şeritli Limonlu köprüsündeki orta korkuluklara çarptı.

KORKULUK DEMİRLERİ ARACA VE SÜRÜCÜNÜN BACAĞINA SAPLANDI

Vatandaşların haber vermesiyle kazaya 112 ekiplerinin yanısıra Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Bacağına bariyer demiri saplanan sürücü için 112 ekipleri, itfaiye erleri ve vatandaşlar seferber oldu. Aracın kapısı spiralle kesildikten sonra sürücüye müdahale edildi. Acı çekerek feryat eden sürücünün bilincinin kapanmaması için doktorlar ve hemşireler, bir süre sohbet etmeye çalıştı.

BENİ BAYILTIN FERYADI

Sürücüye seslenen doktor, "Burada kaldıkça acın devam edecek, azıcık dayan. Seni çıkaralım mı?" deyince sürücü onay verdi. Otomobilden çıkarılarak ambulansa alınan sürücü, "Beni bayıltın" diyerek feryat etti. Sürücü kaza yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

178
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

136
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

185
Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

363
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

444
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

19
Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM