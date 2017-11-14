Mersin'deki polis servis aracına saldıranlar yakalandı

Mersin'de, polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili aralarında eylemin planlayıcılarının da olduğu öne sürülen 16 zanlı tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'deki saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bir zanlının bindiği halk otobüsü ve çevredeki iş yerlerine ait kamera kayıtları ile tanık beyanlarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mersin'deki saldırıda 17'si polis 18 kişi yaralanmıştı.

16'SI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında saldırının planlayıcıları da olduğu ileri sürülen 16'sı tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari bir zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

YENİ SALDIRI ÖNLENDİ

Bu arada, soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerine yönelik yeni bir saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, ikişer kalaşnikof piyade tüfeği ve otomatik silah, bunlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildiği öğrenildi.

Saldırının planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edilen ve tutuklanan H.T'nin, daha önce yakalanan PKK'nın paravan örgütü TAK'ın sözde sorumlularından birinin akrabası olduğu öne sürüldü.

H.T'nin bir hastanede diş hekimi, zanlı bir çiftin de öğretmen olduğu iddia edildi.

Mersin'de saldırı haberi