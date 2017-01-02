taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5368
EURO
3,7195
ALTIN
130,93
PETR
56,7300

Mersin'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, kentte yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeleri havadan inceledi.

İHA | 02.01.2017 - 09:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

Vali Çakacak, ilk olarak AFAD, polis ve itfaiye ekipleri tarafından Yalınayak deresinde yürütülen çalışmaları havadan izledi.

Mersin'deki sel felaketi havadan görüntülendi

VALİ HAVADAN İNCELEME YAPTI

Merkez Toroslar ilçesinde bulunan dere üzerindeki köprüden geçerken suya kapılarak düşen otomobildeki Miray Genç (3) ile Sultan Uncu’yu (25) arama çalışmalarını havadan denetleyen Vali Çakacak, derenin denize döküldüğü noktada sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kayıp arama çalışmaları ile ilgili olarak da Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Fatih Erhan’dan bilgi aldı.

Mersin'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Mersin'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Mersin'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Mersin'deki sel felaketi havadan görüntülendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

60
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

61
Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

207
NATO'da bayraklar 2 gün boyunca yarıya indirilecek

NATO'da bayraklar 2 gün boyunca yarıya indirilecek

57
Deriklilerin ağzından şehit Kaymakam Fatih Sarıtürk

Deriklilerin ağzından şehit Kaymakam Fatih Sarıtürk

25
Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

9
Bahreyn'de cezaevine silahlı saldırı

Bahreyn'de cezaevine silahlı saldırı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM