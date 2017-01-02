Mersin'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Vali Çakacak, ilk olarak AFAD, polis ve itfaiye ekipleri tarafından Yalınayak deresinde yürütülen çalışmaları havadan izledi.

VALİ HAVADAN İNCELEME YAPTI

Merkez Toroslar ilçesinde bulunan dere üzerindeki köprüden geçerken suya kapılarak düşen otomobildeki Miray Genç (3) ile Sultan Uncu’yu (25) arama çalışmalarını havadan denetleyen Vali Çakacak, derenin denize döküldüğü noktada sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kayıp arama çalışmaları ile ilgili olarak da Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Fatih Erhan’dan bilgi aldı.