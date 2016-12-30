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Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi.

Haber Merkezi | 30.12.2016 - 09:16
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Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Tüm yurtta, yoğun kar yağışı etkili olurken, Mersin’de şiddetli yağmurun neden olduğu sel felaketi yaşandı.

KARDEŞİ TEŞHİS ETTİ

Mersin’de sel sularına kapılıp cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu açıklandı

Serkan Genç’in kardeşi Naci Genç’in, ağabeyinin ve yengesinin cesetlerini, polis tarafından gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiği belirtildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI KAYIP

Sel sularına kapılan Serkan Genç ve eşi Fatma Genç çifti boğularak yaşamını yitirdi. Fatma Genç’in babası Ali Kırmızı, her sabah kızı ile damadının dere yatağındaki köprüden geçtiğini belirterek, 3 yaşındaki torunu Miray ile araçtaki bir kadının da kayıp olduğunu söyledi.

Özçekim yaparken denize düştüğü iddia edilen bir kişi kayboldu.

Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

(Serkan Genç eşi Fatma Genç ve 3 yaşındaki kızları Miray Genç ise hâlen aranıyor)

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