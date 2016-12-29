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Mersin’deki selde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Mersin’de dün gece yarısından bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

İHA | 29.12.2016 - 16:52
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Mersin’de selden dolayı ilk can kaybı, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesinde yaşandı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Vatandaşların ihbarı ile Güneykent Mahallesi’ndeki Yalınayak deresine giden polis ekipleri, yaşanan sağanak yağış dolayısıyla dere yatağına sürüklenerek boğulduğu belirlenen 35-40 yaşlarında bir kadının cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadın cesedi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Mersin’deki selde ölü sayısı 2’ye yükseldi

İKİNCİ CESET KÖPRÜ ALTINDAN ÇIKARILDI

Kentte selden dolayı yaşanan ikinci can kaybı ise merkez Akdeniz ilçesi, Mersin Limanı D Kapı önündeki dere yatağında meydana geldi. Dere üzerindeki köprünün altında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleriyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığından dalgıçlar ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sel sularına kapıldıktan sonra dereye düşen ve daha sonra köprünün ayaklıklarına takıldığı belirlenen ceset, dalgıç ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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