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Mersin'deki uyuşturucu çetesine yönelik şafak operasyonu

Düzenlenen operasyon sonucu adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

08.07.2017 - 10:22
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Mersin'de, 6 aydır takip edilen uyuşturucu çetesine yönelik, 5 Temmuz'da, özel harekat ekiplerinin katılımıyla helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen zanlının de yer aldığı 4'ü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, içlerinde çete lideri Orhan S, çete üyesi olduğu değerlendirilen 2 adliye çalışanı ile örgüte yardım ettiği ileri sürülen bir polisin de bulunduğu 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Orhan S. ile Hacı T, Mehmet K. ve Erdal Ö. tutuklandı. Aralarında 2 adliye çalışanı ve polisin de yer aldığı 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yönetiminde 5 Temmuz'da gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 48 ekip ve 120 polis, günün ilk ışıklarıyla birlikte merkez Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki 17 adrese baskın yapmış, özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona polis helikopteri de havadan destek vermişti.

6 AY SÜREN ÇALIŞMA

Yaklaşık 6 ay süren geniş kapsamlı çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ile uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları, örgüte yardım ettikleri iddia edilen 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda da 1 yivsiz av tüfeği, tüfeğe ait 32 fişek, tabanca mermileri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirilmişti.

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