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Mersin'i kana bulayacaktı

Kamu kurumları, ekonomik tesisler ve önemli kişilere yönelik eylem yapmak için Mersin'e geldiği belirtilen PKK'lı yakalandı.

28.02.2017 - 14:33
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri terör örgütü PKK üyesi M.S'nin (23) Şırnak kırsalından eylem için Mersin'e geldiği bilgisine ulaştı.

M.S'nin gittiği yerleri takibe alan polis ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ

Yapılan incelemede, Irak'ın kuzeyinde bomba eğitimi alan M.S'nin kentteki ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik eylem için Mersin'e geldiği belirlendi.

Mersin'i kana bulayacaktı

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde genişletilen operasyonda M.S'ye yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen A.K, H.A, M.Z.B, H.A, R.Ş, S.E. ve B.E'yi gözaltına alındı. M.S. ve diğer 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'i kana bulayacaktı

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