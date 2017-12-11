Mersin'e şehit ateşi düştü

Orta Doğu turu için Suriye'den Mısır'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile bir araya geldi.

Putin ve Sisi kurulacak nükleer santral için anlaşıyor

CHP lideri, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin namusu olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

1 Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı Perşembe günü Fransa ile toplam 62 savaş uçağı için bir anlaşma yapan Katar, şimdi de İngiltere ile söz kesti.

2 Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

3 Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı İran Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'ın İsrail ile arasına mesafe koyması durumunda ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.

4 En İyi YouTuber Enes Batur Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk yaşandı. Bu sene verilen ödüller arasına yeni eklenen En İyi YouTuber Ödülü, Enes Batur'un oldu.

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