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Mersin'e şehit ateşi düştü

Şırnak'ta şehit olan sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın acı haberini alan ailesi hüzne boğuldu.

DHA | 11.12.2017 - 14:40..
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Şırnak'ın Küpeli Dağı Ziyarettepe bölgesinde bu sabah, kış operasyonları sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit olan sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın acı haberini Gülnar ilçesine bağlı İshaklar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi.

Mersin'e şehit ateşi düştü

ACI HABERİ DUYUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Mustafa ve anne Eşe Can, gözyaşlarına boğuldu. Anne Can yakınlarının desteği ile ayakta dururken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekâr olan Şehit Can'ın, yarın öğle namazını takiben düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Mersin'e şehit ateşi düştü

Mersin'e şehit ateşi düştü

Mersin'e şehit ateşi düştü

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