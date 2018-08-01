Mersin'in Ayasofyası: Alahan Manastırı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ayasofya Müzesi'ne benzer mimarisi ve süslemeleri nedeniyle "Mersin'in Ayasofyası" olarak da bilinen Alahan Manastır'ı, Hristiyanlığın geçiş yolu olarak da önem taşıdığı için bu dinin hac yollarından biri olarak anılıyor.

MİLATTAN ÖNCEYE DAYANIYOR

Doğu Akdeniz'in açık hava müzesi konumundaki kenti Mersin'in Mut ilçesindeki Alahan Manastırı, Göksu Vadisi'ne hakim dik bir yamaçta yer alıyor. Milattan sonra 440-442'de yapıldığı tahmin edilen yapı, biri yıkılmış iki kilise, kayalara oyulmuş keşiş odaları ve vaftizhaneyi barındırıyor.

Doğu ve batısındaki yapıları, sütunlu bir yürüme yoluyla birbirine bağlanan Alahan'daki kilisenin arkasında, suyu bir kaynak tarafından sağlanan hamam yapısı da bulunuyor.

Mersin'in Ayasofyası: Alahan Manastır

AYASOFYA'YA BENZER MİMARİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ayasofya Müzesi'ne benzer mimarisi ve süslemeleri nedeniyle "Mersin'in Ayasofyası" olarak da bilinen manastır, Hristiyanlığın geçiş yolu olarak da önem taşıdığı için bu dinin hac yollarından biri olarak anılıyor.

EVLİYA ÇELEBİ DE ZİYARET ETMİŞTİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Alahan'ın 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından da ziyaret edildiği bilinirken, Çelebi seyahatnamesinde, manastırı "Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor." sözleriyle tanımlıyor.

Yapımında kullanılan ve pek çoğu arazilerden kesilerek çıkarılan taşların kesim izleri ve üzerindeki çeşitli figürlerin, günümüzde dahi görülebildiği manastır, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

''BURASI İNANILMAZ BİR YER''

Ziyaretçilerden 65 yaşındaki Sirwart Mirzayan Sonister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 45 yıl önce gelin olarak geldiğini, ülkeyi çok sevdiği için de geri dönmediğini söyledi.

Arkadaşlarının önerisi üzerine Alahan'ı gezmeye geldiğini ifade eden Sonister, "Alahan gerçekten anlattıkları kadar, hatta daha da güzel harika bir yer. Herkese gelip gezmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

''TÜRKİYEMİZİN HER YERİ SANAT TARİHİ''

Tatil için geldikleri kentte tarihi yerleri gezen vatandaşlardan Hülya Aydın ise geziden çok etkilendiğini ifade ederek, "Buranın havası çok güzel. Yüzyıllar önce buralara nasıl gelmişler, yerleşmişler merak ettim. Tarihine bayıldım. Her şey dikkatimi çekti. Özellikle oyma taşlar, asma figürler... Bunca taşın, yiyeceklerin nasıl getirildiği ilgimi çekti. Manastır harika. Türkiyemizin her yeri bir sanat tarihi." diye konuştu.