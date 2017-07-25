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Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

Domates üretim merkezlerimizden Erdemli'de yetiştirilen çeri domateslerin kilogram fiyatının tarlada 4 lira olması çiftçiyi sevindirdi.

25.07.2017 - 14:45
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Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Ahmet Çalışkaner, Kayacı Mahallesi'nde çeri domates üreticilerini ziyaret ederek üretim ve satışlar konusunda bilgiler aldı.

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

2 dönüm serada çeri domates üreticiliği yapan İlker Gezer, normal sera domatesinden 4 kat daha fazla paraya satılan domatesin üreticisini sevindirdiğini belirterek, "Benim geçimim domates üreticiliğine bağlı. Her yıl 5 dönüm serada domates üreticiliği yapıyorum. Daha önceleri serada normal domates üretiyordum ve masrafımı zor karşılıyordum. Şimdi aroması ve faydaları nedeniyle çeri domatesine talep çok fazla. Şuanda normal sera domatesi kilosu 1 liradan satılırken çeri domates serada 4 liradan satılıyor. Bütün üreticilere çeşit ve alternatif ürün yetiştirmelerini öneriyorum." dedi.

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

LÜKS OTELLER TALEP EDİYOR

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Ahmet Çalıkaner; çeri domatesi özellikle lüks otellerin tercih ettiğini, kahvaltılarda ve salatalarda tüketildiğini söyledi. Çeri türünün aroması ve A vitamini deposu olması nedeniyle büyük talep gördüğünü belirten Çalıkaner, "İç piyasada ve ihracatta hiçbir zaman pazar sorunu olmayan üretiminde hiçbir ilaç kullanmadan ve tamamı organik olarak üretilen domates üreticilerini bu yıl oldukça sevindirdi. Kayacı'da yapılan üretimin 300 dönümünde çeri üreticiliği yapılmaktadır." diye konuştu.

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

Mersin'in çeri domatesi kazandırıyor

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