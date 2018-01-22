Mersis nedir

Bir ticari kurumun telefon hattını aradığımızda bazen bize, Mersis Numarası diye başlayan ve uzun bir rakam dizisi veren sayı grubu söylenir. Bu rraakamın çoğun zaman ne manaya geldiğini bilmeyiz.

Mersis kısaca, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin kısaltması olan Mersis, ticaret yapan firmaların tüm verilerinin bir yerde tutulması ve ticaret yapan başka kişilerle paylaşılması sistemine verilen isimdir.

MERSİS NE İŞE YARAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve hayata geçirilen bir sistem olan Mersis, bir firmanın ticaret sicil kaydını, borcu olup olmadığını, aktif olup olmadığını sorgulanmasını sağlamaktadır.

Mersisten önce bu kayıtlar Ticaret Sicil Müdürlüklerinde bulunurken, Mersis'in hayata geçirilmesiyle bu sistem elektronik ortama taşınmış ve kayıtlar ikinci kişilerin kullanımına açılmıştır. Burada sadece bilinmesi gereken şey firmanın Mersis numarasıdır. Mersis numarasını bildiğiniz bir firmanın bilgilerine çok kolay ulaşabilirsiniz. Bu sayede firma araştırma sürecinden kazanmış olursunuz.