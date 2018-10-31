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Mert Fırat eşi İdil Fırat'ın zayıflığının sırrını anlattı

Bir kadın programına konuk olan Mert Fırat, ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 10:32..
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Mert Fırat eşi İdil Fırat'ın zayıflığının sırrını anlattı

İdil Fırat'la hayatını birleştiren yakışıklı oyuncu Mert Fırat, samimi açıklamalarda bulundu.

"EVİN BEREKETİ İÇİN AŞURE YAPIYORUZ"

Fırat, her türlü yemeği pişirmeyi sevdiğini, eşi İdil'le birlikte yoğurt yapıp ekmek pişirdiklerini, evlerinin bereketi için de aşure yaptıklarını söyledi.

"TAKTİĞİ VAR"

Sunucunun sorularını cevaplayan oyuncu, eşi İdil Fırat’ın makarna ve hamur işlerinde çok iyi olduğunu belirterek, "O daha çok pişirmeyi seviyor. Başkalarına yedirip herkesi şişmanlatıp, kendisi zayıf kalıyor. Öyle bir taktik" dedi.

Mert Fırat eşi İdil Fırat'ın zayıflığının sırrını anlattı

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