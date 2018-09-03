Mert Fırat: İdil'e ilk görüşte aşık oldum

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat, nişanlısı İdil Fırat hakkında ilk kez konuştu.

"AŞK OLMADAN OLMUYOR"

İdil Fırat’la aşkını, altıncı ayında nikah masasına taşımaya hazırlanan Mert Fırat, “İdil’le ilk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım. İlk birkaç günde anlıyorsun bunu... Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” dedi.

"STRES YOK"

8 Eylül’de Alaçatı’da nişanlısı İdil Fırat’la dünya evine girecek olan oyuncu, ilişkilerinde bu noktaya gelirken, tüm gelenekleri uyguladıklarını söyledi. Fırat, “Aileler geniş olunca, sadece anne-baba ve en yakınlarla gibi kısıtlama olmadan bu mutluluğu herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Düğün hazırlık aşamasında hiç strese girmedik” dedi.