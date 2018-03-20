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Mert Fırat'tan Gökçe Bahadır açıklaması

Mert Fırat ve Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde gizli aşk yaşayan iki sevgiliyi canlandırıyor.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 07:42..
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Ayrıldıkları yönünde haberlerle gündeme gelen Mert Fırat ile Hande Doğandemir, önceki gece farklı mekanlarda objektife takıldı.

Arnavutköy’de kız arkadaşıyla görüntülenen Hande Doğandemir, ayrılık sorularına, “Ayrılık mı? Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi.

"GÖKÇE BAHADIR'LA YAKINLAŞTIĞIMIZ YALAN"

Ataşehir’deki bir mekanda görüntülenen Mert Fırat ise soruları, “Dizi setinde Gökçe Bahadır’la yakınlaştığımıza dair çıkan haberler asılsız. Hande’yle beni bir noktada yan yana muhakkak görürsünüz yani, denk getiririz” sözleriyle cevapladı.

Mert Fırat'tan Gökçe Bahadır açıklaması

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