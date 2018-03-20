Mert Fırat'tan Gökçe Bahadır açıklaması

Ayrıldıkları yönünde haberlerle gündeme gelen Mert Fırat ile Hande Doğandemir, önceki gece farklı mekanlarda objektife takıldı.

Arnavutköy’de kız arkadaşıyla görüntülenen Hande Doğandemir, ayrılık sorularına, “Ayrılık mı? Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi.

"GÖKÇE BAHADIR'LA YAKINLAŞTIĞIMIZ YALAN"

Ataşehir’deki bir mekanda görüntülenen Mert Fırat ise soruları, “Dizi setinde Gökçe Bahadır’la yakınlaştığımıza dair çıkan haberler asılsız. Hande’yle beni bir noktada yan yana muhakkak görürsünüz yani, denk getiririz” sözleriyle cevapladı.