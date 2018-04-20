Mert Kutlu Lens Yapı projelerini tanıttı

Aybüke SENGİR / [email protected]

İnşasına başladığı ilk projesi olan Lens İstanbul ile sektöre adımını atan Lens Yapı Grup, yeni projelerin heyecanıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, gelecek odaklı ilerleyen Lens Grubu’nun projelerinden bahsetti.

İLK PROJE: LENS İSTANBUL

2015 yılında dört firmanın ortaklığıyla kurulan Lens Yapı, ilk projesini Lens İstanbul’la Kurtköy’de gerçekleştirdi. 2016 yılının Mart ayında başlayan proje, konut sahiplerine 2018 yılının sonunda teslim edilecek. Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, projede 1162 daire ve 30 bin metre kare ticari alan bulunduğunu söyledi.

SATIŞLARIN %65 İ TAMAMLANDI

Lens İstanbul Projesi’nin satışlarının %65’inin tamamlandığını söyleyen Kutlu, projenin ikinci etabına 2018 yılının 3. çeyreğinde başlamayı planladıklarını belirtti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NA 500 METRE

Lens İstanbul Projesi’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’na 500 metre mesafede olduğunu söyleyen Kutlu sözlerine ekledi; ‘’Yanımızda Tekno Park var. Projemizin içinden Yenişehir Metro İstasyonu geçiyor.’’

ULUSLARARASI ULAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ

Proje’nin sosyal faaliyet alanları bakımından zengin olduğunu belirten Kutlu, sözlerine şunları ekledi; ‘’Hem yeşil alanlarımız hem de ticari alanlarımız var. Her daireye minumum bir kapalı otopark veriyoruz’’. Gebze’den başlayan hızlı tren ve Osmangazi Köprüsü ile birlikte bölge; Yalova, Bursa, yeni İzmir otobanıyla birlikte de İzmir’e artık 2 saatte ulaşabiliyorsunuz.

Lens İstanbul’a olan talebin ulaşım olanaklarını sayesinde yüksek olduğu belirten Kutlu, konut fiyatları hakkında bilgi verdi; ‘’ Yaklaşık 4.500 TL’ye satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Satışa çıkacağımız ikinci projemizle fiyatların yaklaşık 5.000 TL olmasını planlıyoruz. ‘’

ATEŞEHİR MODERN PROJESİ MART AYINDA SATIŞA BAŞLADI

Ataşehir Modern Projesi için Mart ayında satışa çıkıldığını söyleyen Mert Kutlu, projenin 3 bloktan oluştuğunu ve yaklaşık 250 bin metre kare inşaat alanına sahip olduğunu söyledi. 3 uzun kuleden oluşan Ataşehir Modern’in en uzun kulesi 43 kattan oluşuyor. Anadolu Yakası’nın en iddialı projesi olduğunu belirten Kutlu,‘’ Projemiz modern bir mimari yapıya sahip olduğu için Ateşehir Modern ismini koyduk. 43. katta bile balkonunuza çıkıp nefes almanız mümkün.’’ Aidatların da yüksek olmayacağından bahseden Kutlu, lansman tarihini Eylül olarak verdi.

Mert Kutlu Lens Yapı projelerini tanıttı