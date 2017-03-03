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Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Erzurumsporlu Mert Nobre, referandumda EVET oyu kullanacağını açıkladı.

03.03.2017 - 00:53
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Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

Nobre, kendisini 'yüzde 80 Türk, yüzde 20 Brezilyalı' olarak tanımlayarak söze başladı.

Nobre, şöyle devam etti: "Adım Mert. Türk vatandaşıyım ve 16 Nisan'da oy kullanacağım. 'Evet mi, Hayır mı?' sorusunun cevabı bende kalsın demiyorum, başkanlık sistemine tabii ki 'Evet' diyorum.

GÜÇLÜ YÖNETİM

Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Başkanlık, siyasi istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşma demek. Buna niye 'Hayır' diyeyim ki? Tabii ki 'Evet' diyeceğim."

Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

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