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Merve Boloğur Murat Dalkılıç sorusuna cevap vermedi

1 ay önce Murat Dalkılıç'tan boşanan Boloğur; eski eşiyle ilgili sorulan sorulara güldü.

29.10.2017 - 14:56
  1. Haberler
  2. Magazin

2 yıl önce aşklarını evlilik masasına taşıyan Murat Dalkılıç ile Merve Boloğur, geçtiğimiz ay boşanmıştı.

Boşandıktan sonra bir daha aynı kareye bile girmeyen ikilinin aynı mekanlara gitmesi muhabirlerin dikkatinden kaçmadı.

MERVE BOLUĞUR'UN YENİ TARZI

Murat Dalkılıç'ın 1 hafta önce gittiği mekana giden Merve Boluğur, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ayrılığın ardından; saç, makyaj ve giyim tarzını değiştiren Boloğur, yeni bir görüntüye kavuştu.

GÜLDÜ, GİTTİ

Boluğur, "Geçen hafta da eski eşiniz buradaydı. Sırayla mı geliyorsunuz?" sözlerine güldü.

Merve Boloğur Murat Dalkılıç sorusuna cevap vermedi

Merve Boloğur Murat Dalkılıç sorusuna cevap vermedi

Merve Boloğur Murat Dalkılıç sorusuna cevap vermedi

Merve Boloğur Murat Dalkılıç sorusuna cevap vermedi

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