Merve Boloğur Murat Dalkılıç sorusuna cevap vermedi

2 yıl önce aşklarını evlilik masasına taşıyan Murat Dalkılıç ile Merve Boloğur, geçtiğimiz ay boşanmıştı.
Boşandıktan sonra bir daha aynı kareye bile girmeyen ikilinin aynı mekanlara gitmesi muhabirlerin dikkatinden kaçmadı.
MERVE BOLUĞUR'UN YENİ TARZI
Murat Dalkılıç'ın 1 hafta önce gittiği mekana giden Merve Boluğur, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ayrılığın ardından; saç, makyaj ve giyim tarzını değiştiren Boloğur, yeni bir görüntüye kavuştu.
GÜLDÜ, GİTTİ
Boluğur, "Geçen hafta da eski eşiniz buradaydı. Sırayla mı geliyorsunuz?" sözlerine güldü.