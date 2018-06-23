Merve Boluğur - Hakan Sabancı aşkı kısa sürdü

Geçtiğimiz yıl şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşanan ve kozmetik ürünleri çıkararak iş kadını olarak anılmak istediğini söyleyen Merve Boluğur, kısa bir süre önce Sabancı ailesinin sosyetik oğullarından Hakan ile Bodrum'da tatil yaparken kameralara yakalanmış, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da bu birlikteliği kabul etmişlerdi.

TATİL BİTTİ, AŞK BİTTİ

Tatil dönüşü istanbulda görüntülenen çift, yemek için gittikleri mekanda birbirileriyle hiç ilgilenmeyip telefonlarıyla uğraşmaları dikkat çekmişti ki meğer ilişki bitmiş... İkili, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

SEBEP ELİZ SAKUÇOĞLU MU?

Hakan Sabancı'yla bir süre önce ilişki yaşayan başka bir isim de Eliz Sakuçoğlu... Sakuçoğlu, Merve Boluğur'un yakın arkadaşlarından. Öyle ki Boluğur, evlenirken nikah şahitliğini bile yapmıştı. Sakuçoğlu, Boluğur ve Sabancı'nın ilişki haberlerinin hemen ardından Boluğur'u sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmış, Boluğur da aynı şekilde yanıt vermişti.