Merve Boluğur Murat Dalkılıç'ı sildi

Oyuncu Merve Boluğur ile popçu Murat Dalkılıç 2015 yazında Adile Sultan Yalısı’nda gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti. Çift, iki yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında resmi olarak bitirdi.

SOSYAL MEDYADA İZİ KALMADI

Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı, yeni aşıkların ilk fotoğrafı da hafta sonu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Merve Boluğur, eski eşini sosyal medya hesabından sildi.

MURAT DA SİLDİ

Murat Dalkılıç'tan ise karşı hamle gecikmedi. O da Merve'yi takip etmeyi bıraktı.