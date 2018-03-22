Merve Boluğur yine değişti

Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra sürekli saçlarını değiştiriyor. Murat Dalkılıç kendine yeni sevgili yaparken, Merve Boluğur da sürekli saçlarının stilini değiştirdi.

BUNALIMDA MI

Kızıl, siyah ve son olarak da saçlarını griye boyatan Merve Boluğur, bu kadar değişikliğe gidince takipçileri "Bunalımda mı?" sorusunu sormadan edemedi.

SİLİKONLARINI DA YENİLETTİ

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç 2015 yazında Adile Sultan Yalısı’nda gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti. Çift, iki yıllık evliliklerini eylül ayında resmi olarak bitirdi. Merve Boluğur ayrılığın ardından saç modelini ve rengini değiştirdi, daha seksi giyinmeye başladı. Daha sonra da silikonlarını yeniletti.