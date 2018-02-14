Merve Boluğur'dan çiçekli nispet

Merve Boluğur, bugün kutlanan Sevgililer Günü'nden saatler önce akılları karıştırdı.

YENİ AŞK İMASI

Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitiren Boluğur, önceki gün kendisine gelen çiçekleri 'Love it' (Bunu sevdim) notuyla Instagram'da paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kalp emojisi eklemesi de dikkat çekti.

"MURAT'A NİSPET YAPIYOR"

Güzel oyuncunun bu hamlesi "Merve, yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Merve Boluğur'un bazı takipçileri "Bu yeni aşk değil, Murat'a çiçek gibi nispet" yorumu yaptı.