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Merve Boluğur'dan Hakan Sabancı'nın ihanetine manidar poz

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, Merve Boluğur'u ilişkinin başında hemen aldattı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 07:55..
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  2. Magazin

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Hakan SabancI ile oyuncu Merve Boluğur geçen hafta Bodrum’da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. İkilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

YUNAN MANKENİ ALDI GİTTİ

Sabancı’nın önceki gün katıldığı bir düğünde eski sevgilisi, Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi. Hatta geceden el ele ayrıldıkları bile konuşuldu.

Merve Boluğur'dan Hakan Sabancı'nın ihanetine manidar poz

MERVE SESSİZ

İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Merve Boluğur konu hakkında hiçbir açıklama yapmak istemedi. Bunun yerine sosyal medyada gülerken pozunu paylaştı. Boluğur, takmıyorum havası yaratmaya çalıştı.

Merve Boluğur'dan Hakan Sabancı'nın ihanetine manidar poz

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