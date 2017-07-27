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Merve Kavakçı Kuala Lumpur büyükelçisi oldu

Eski milletvekili Merve Kavakçı, yeni büyükelçiler kararnamesiyle Kuala Lumpur büyükelçisi oldu.

27.07.2017 - 05:13
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Merve Kavakçı Kuala Lumpur büyükelçisi oldu

Refah Partisi’nden milletvekili olduğu dönemde Meclis’e başörtüsüyle gelip yemin etmek istediğinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından sert eleştirilere maruz kalarak “Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz” sözlerine maruz kalan AK Parti eski milletvekili Merve Kavakçı, yeni büyükelçiler kararnamesi ile Malezya Kuala Lumpur büyükelçisi oldu.

Merve Kavakçı Kuala Lumpur büyükelçisi oldu

1999 yılında yaşanan ve Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen olayın ardından 18 yıl geçtikten sonra Kavakçı’nın yaşadıklarını ve Ecevit’in sözlerini hatırlayanlar, sosyal medyada "Bu kadına haddi bildirildi" mesajları yazdı.

Merve Kavakçı'nın en çok tepki gösterdiği isim

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