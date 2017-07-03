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Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye

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Mehmet Çebi: Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük müzesi olacak

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Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde bir yatta yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mısır'da, Yusuf el-Karadavi’nin kızı ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı

Hamburg'da düzenlenecek G20 öncesi Alman Bakan PKK gibi terör örgütlerinin gösteri yapılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

ABD'nin Maine ve New Jersey eyalet yönetimlerinin, acil hizmetler dışındaki birçok hizmeti geçici olarak durdurduğu bildirildi.

ABD'de iki eyalet kepenk kapattı

Merve Kavakçı'yla ilgili Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı

Fransa'nın Avignon kentinde bir cami önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

1 Emenike Olympiakos ile anlaştı Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

2 4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü krizi görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek.

3 Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası Bahçelievler'de bir hafta önce Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

4 İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor İzmir’deki 30 saatte kısmen kontrol altına alınan yangının bölgedeki bir hayvan barınağına doğru ilerlediği öğrenildi.

5 El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı Mısır'da, Yusuf el-Karadavi’nin kızı ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

6 Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek Hamburg'da düzenlenecek G20 öncesi Alman Bakan PKK gibi terör örgütlerinin gösteri yapılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.