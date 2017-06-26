Merve Özbey: Aldatmak hayvanlık sıfatıdır

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Antalya'nın Kemer ilçesinde sahne aldı. Şarkı aralarında kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Merve Özbey, yaşanan ilişkilere değindi.

"ALDATMAK ADAMLIK DEĞİLDİR"

"Adamlık sıfatının erkeği kadını olmaz" diyen Özbey, "Şunu söylemeye çalışıyorum. Aşk güzel bir şey, dolayısıyla bulduysanız yaşayınız. Baktınız ki olmadı, beyler- bayanlar çünkü aldatmak adamlık değildir, aldatmak bir hayvanlık sıfatıdır. Hayvanlara da hakaret etmek istemem ama aldatılanınız varsa önünüze bakın. Ha diyeceksin ki o kadar büyük bir mevzu yok, beyler bayanlar karşınızda dünyanın en gurursuz kadını duruyor. Niye? Seviyorsam ararım ağabey."







Merve Özbey, sevgilisi Murat Binici ile Nişantaşı'nda objektiflere böyle poz vermişti.