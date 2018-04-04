Merve Sevi: Her evlilikte olur böyle şeyler

Merve Sevi geçtiğimiz yıl Çalkan Algün ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz hafta 'boşanma' haberiyle gündeme geldi.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Merve Sevi, dilekçesinde 'Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı' ifadelerine yer verdi. Çift çıkan haberlerin ardından bir araya geldi. Objektiflere mutluluk pozu veren ikili 'sorun yok' dedi.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Merve Sevi bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla barıştıklarını açıkladı. "Hakkımda çıkan şiddet görüyor açıklamaları, almış olduğum uzaklaştırma kararı abartılı bir şekilde yayınlanmıştır. Eşim tarafımdan şahsıma yapılmış bir şiddet ve tehdit söz konusu değildir. Ben yıllardır tek başıma ayakta durmaya çalışan işine saygı ve sevgi ile bağlı bir kadınım. Her evlilikte olan özellikle ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşıyoruz. Aşılamayacak sorunlar olmadığı düşünüp yolumuza devam etmeye karar verdik."