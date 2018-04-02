Merve Sevi: Kocamdan şiddet gördüm

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Sevi, özel yaşamıyla gündeme gelidi. Geçen yıl Ağustos ayında Çalkan Algün ile nikah masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması bu iddiaları güçlendirmişti.
6 AY YAKLAŞAMAYACAK
Sevi'den açıklama geldi. 8 aylık eşinden aylardır şiddet gören Merve Sevi, uzaklaştırma kararı çıkarttı. Çalkan Algün'ün 6 ay boyunca Merve Sevi'ye yaklaşamayacak.
"SURATIMA ENERJİ İÇECEĞİ FIRLATTI"
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden oyuncu Merve Sevi ''Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı'' dedi.