Meryem Ana heykelini satarken yakalandı

Babasız da yaşarız ama vatansız yaşayamayız

Milli Savunma Bakanı Akar: “(Batman’daki terör saldırısı) Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir.”

Suriye'de terör örgütü YPG'ye silah, mühimmat ve askeri malzeme desteği veren ABD, şimdi de bölgedeki teröristlere tıbbi destek vermeye hazırlanıyor.

Meslek seçiminde yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız bile öğrenci kulüplerine katılarak neleri değiştirebileceğiniz ve nelerde daha iyi olacağınızı bulabilirsiniz.

Çocuk ve ergen obezitesi için yapılacaklar

Dünya futbolunun en büyük iki yıldızı Messi ve Ronaldo, ülkelerinin milli takımlarına alınmadı.

Büyüelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada Batman'da 7 askerimizin şehit olduğu saldırı kınandı ve PKK saldırılarına son vermeli denildi.

1 Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam Memur ve emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağı kuruşu kuruşuna hesaplandı.

2 Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi Yola tuzaklanan EYP ile yapılan hain saldırı sonucu 7 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.

3 Batman'daki hain saldırının ayrıntıları Kalleşler silahla Mehmetçik'in karşısına çıkıp savaşamadıkları için asfaltların altına bomba döşeyip patlatıyor.

4 Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu Buket Aydın’ın yeni programı “40”ta, Acun Ilıcalı'yı terleten sorular soruldu. O sorulardan biri de Ilıcalı'nın cemaat bağı bulunup bulunmadığı oldu.

5 Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu Gaziantep'te Hukuk Fakültesi öğrencileri, ders kapsamında ceset incelemek için geldikleri Adli Tıp'ta cenazenin yakınlarının durumuna dayanamadı.

6 Mardin'de kaçak elektrikle mücadele Mardin'de tespit edilen kaçak trafoların, Bayburt'un elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu hesaplandı.