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Meryem Ana heykelini satarken yakalandı

Bartın'da "Meryem Ana" figürlü heykel başını satmak isteyen kişi gözaltına alındı.

AA | 04.10.2018 - 15:36..
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Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terkehaliller köyünde ikamet eden O.Y.'nin, "Meryem Ana" figürlü heykel başını satmak istediği bilgisine ulaştı.

AV TÜFEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada heykel başının yanı sıra ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Heykel başı, tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

Meryem Ana heykelini satarken yakalandı

Şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ve "Kabahatler Kanununa Muhalefet"ten idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Gözaltına alınan ve "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlenen şüphelinin, jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Meryem Ana heykelini satarken yakalandı

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