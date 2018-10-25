Meryem Ana Kilisesi kütüphaneye dönüşüyor

Tarihi Kiçikapı semtinde 1835-1838 döneminde yaptırılan ve 1. Dünya Savaşı'na kadar faaliyetini sürdüren kilise, daha sonraki süreçte depo, sergi salonu, zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanıldı.

Kentin dış kalesi içerisinde bulunan ve geçmişte orijinalliğini yitirecek birçok müdahaleye uğrayan kilise, uzun süre atıl olarak kaldı.

RESTORASYONU YAPILACAK

2012'de yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen kilisenin tarihi yapısının korunması için restorasyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda, orijinal olmayan sıva ve boyalar kaldırılarak yapının asıl katmanı ortaya çıkarıldı.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda özel yöntemler kullanılarak freskler ve duvar süslemelerinin bozulmasının engellenmesi için önlem alındı



KÜLTÜR HAYATINA KAZANDIRILACAK

Restore çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının orijinal halinde kültür hayatına hizmet etmesi için Büyükşehir Belediyesince proje hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2012 yılında belediyeye tahsis edilen Meryem Ana Kilisesi'nin kültür hayatına kazandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.



