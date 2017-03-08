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Meryem Göka Avusturya'da yaşanan skandalı değerlendirdi

Avusturya'da Türkiye konulu konferansa kılık değiştirerek gelen ORF spikeri salondan atıldı.

08.03.2017 - 16:25
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Avusturya'da bir skandala imza atıldı. Ülkenin devlet televizyonu ORF, Türkiye konulu bir konferansa spikerini gönderdi. Ancak o spiker konferansa kılık değiştirerek gitti. Provokasyon şüphesi taşıyan kadın salondan uzaklaştırıldı.

Meryem Göka Avusturya'da yaşanan skandalı değerlendirdi

O anlarda A Haber kamerası kayıttaydı. A Haber muhabiri Ramazan Aktaş bunu ne için yaptığını sorsa da yanıt alamadı.

Avusturya TV'sinin kadın muhabirinden Provokasyon VİDEO

MERYEM GÖKA DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka, Avusturya'nın provokasyon girişimini değerlendirdi;

"Tabi buna bir tepki vermemek mümkün değil. Çünkü ne zamandır Almanya'da ve Avusturya'da toplantılar, salonlar iptal ediliyor. Bütün insanlar bunu merak ediyorlar bir stk'lı neden bir toplantıya girmek için başörtüsü kullanır, bir saat öncesinden toplantıya girer, görüntü almak için kayıt almaya çalışır. Bu akıllara çok farklı şeyler getiriyorlar.

"EVET KAMPANYASININ BAŞARIYA ULAŞMAMASI İÇİN..."

Ya gizli bir şekilde bilgi almaya, ya da kendilerince yasak koymaya çalışıyorlar. Çünkü son zamanlarda batı medyasında evet kampanyasının başarıya ulaşmaması için açık bir şekilde çabaladıklarını görebiliyoruz."

Meryem Göka Avusturya'da yaşanan skandalı değerlendirdi

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