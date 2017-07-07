Meryem Uzerli: Verdiğim 500 bin Euro'yu zor aldım

Can Ateş’in, 17 Mart 2015 tarihli HT MAGAZİN’de yer alan ‘Aşk Batığı’ haberi nedeniyle Habertürk’e açtığı, 100 bin TL’si maddi, 100 bin TL’si manevi 200 bin TL’lik tazminat davası dün görüldü.

MERYEM TANIK OLARAK DİNLENDİ

Ateş’in, kızı Lara’nın annesi Meryem Uzerli’nin parasını alıp kaçtığı haberiyle ilgili, İstanbul 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, güzel oyuncu tanık olarak katıldı.

"PARAMI BASKI YAPTIRARAK ALDIM"

Meryem Uzerli duruşmada haberin doğru olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu ifadesinde, “Kendisi sigorta işi yapıyordu. Paraya sıkışık olduğunu söylediği için parça parça olmak üzere toplamda 500 bin Euro borç verdim. Alacağımı 6-7 ay sonra iki kişiyi ara sokarak ve baskı yaptırarak aldım” diye konuştu.