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Meryem Uzerli yüzünü sigortalattığı iddiasına cevap verdi

Yüzünü sigortalatmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyleyen Uzerli, "Yüzüm Allah'a emanet" dedi.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 09:33..
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Fazla kilolarından kurtulmak için uzun süredir diyette olan ve sürekli spor yapan Meryem Uzerli, yeni haliyle görenleri şaşkına çevirmişti.

Uzerli'nin yaşadığı bu değişimden sonra estetik ameliyat geçirdiği ve yüzünü sigortalattığı iddiaları magazin sayfalarını süsledi.

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Meryem Uzerli'den bu iddialara cevap gecikmedi.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli FOTO GALERİ

Magazin muhabirlerinin "Yüzünüzü sigortalatacağız doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Uzerli, "Böyle bir düşüncem yok, yüzüm Allah'a emanet" dedi.

Meryem Uzerli yüzünü sigortalattığı iddiasına cevap verdi

Meryem Uzerli yüzünü sigortalattığı iddiasına cevap verdi

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