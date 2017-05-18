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Meryem Uzerli’nin ikinci bir şans verdiği işadamı Alp Özcan

Meryem Uzerli’nin ikinci bir şans verdiği işadamı Alp Özcan’la aşkı yine bitti. Güzel oyuncu, dostlarıyla eğlenerek ayrılığı kutladı.

18.05.2017 - 10:49
  1. Haberler
  2. Magazin

GG

Ekim 2016'da 1 yıllık aşkı son bulan Meryem Uzerli ile Alp Özcan'ın ikinci şans verdikleri ilişkisi yine bitti. Genç işadamıyla bir buçuk ay sonra yeniden yolları ayrılan Uzerli, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda çıkışı objektiflere yansıdı.

"DENEDİK OLMADI"

Gecede 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibiyle eğlenen oyuncunun keyfi yerindeydi. Ayrılık sorularını geçiştirmek için hızla aracına binen Meryem Uzerli, bir muhabirin Alp Özcan'ı kastederek "Denediniz ve olmadı mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Güzel oyuncu, böylece ayrılığı doğrulamış oldu.

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