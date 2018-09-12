Merzifon'da geleneksel esnaf kültürü yaşatılıyor

Amasya'da, 400 yılı aşkın geçmişe sahip Merzifon Arastası, ayakkabıcı, terzi, kasap gibi farklı alanlarda pek çok esnafa ekmek kapısı oluyor.

İlçede 17. yüzyılda yapılan Karamustafa Paşa Külliyesi dahilindeki en önemli yapılardan olan bedesten, etrafını sarmış tarihi çarşıda ayakkabıcılar sokağı, terziler sokağı, kasaplar sokağı, pideciler sokağı gibi bölümlerden oluşuyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Geleneksel alışverişin simgesi olan tarihi çarşıdaki bazı esnaf, unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık, semercilik gibi meslekleri ayakta tutmaya çalışıyor.

Geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan, yöresel ürünleri ve nostaljik yapısıyla kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken tarihi çarşı, yüzyıllardır bölgenin en hareketli ticaret merkezi olarak misyonunu devam ettiriyor.

Bölgede kına gecesi, düğün, doğum, bayram gibi özel gün alışverişlerini yapmak ve yöresel yiyeceklerle geleneksel el sanatları ürünleri almak isteyenler, soluğu Merzifon Arastası'nda alıyor.

GELENEKSEL ESNAF KÜLTÜRÜ

Tarihi çarşıda 300 dükkanda giyimden gıdaya, ev eşyasından lokantaya kadar çeşitli sektörlerde hizmet veren esnaf, geleneksel esnaf kültürünü de yaşatmaya çalışıyor. Merzifon Arastası, ilçenin stratejik yapısı dolayısıyla kervanların sıkça uğradığı ve Osmanlı döneminde ekonominin canlı tutulduğu bir çarşı olarak biliniyor.

"300'E YAKIN ESNAF VAR"

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Bizim için çok önemli olan geleneksel alışverişin, geleneksel yaşamın her boyutunu görebileceğiniz arastada 300'e yakın esnaf var. Burası bizim için çok kıymetli çünkü kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin burada kaybolmadığını görüyoruz. Berberi, terzisi, ayakkabıcısı, lokantacısıyla yaklaşık 500 yıllık bir tarih var ve bu tarihi dokunun içerisinde alışveriş yapıyorsunuz. Ben yorulduğum anlarda kendimi bu çarşıya atıyorum çünkü burada gerçek bir yaşam, yüzyıllardır süregelen bir gelenek var. Şehrin ekonomik canlılığı burada yaşıyor." dedi.