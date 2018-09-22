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Mesaisini emekliliğinde de sürdürüyor

Şanlıurfa'da 71 yaşındaki emekli öğretmen Sevilay Yaşar, 29 yıl önce emekli olmasına rağmen halen kentteki çeşitli okuma yazma kurslarında ilk günkü heyecanla ders vermeye devam ediyor.

AA | 22.09.2018 - 12:33..
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Öğretmenlikten kopamayan Sevilay Yaşar, çeşitli nedenlerle eğitimden yoksun kalan ileri yaştaki kadınların okur yazar olması için gönüllü gayret gösteriyor.

Sevilay öğretmen, başta valilik ve belediyeler olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde faaliyete geçirilen okuma yazma kurslarında ilk günkü heyecanla ders veriyor.

KURSTA OKUMAYI ÖĞRETİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği sonrası çalışmalarını yoğunlaştıran Sevilay Yaşar, gününün yaklaşık 12 saatini yeni bireylere okumayı öğretmeye ayırıyor.

Mesaisini emekliliğinde de sürdürüyor

EV EV DOLAŞIYOR

İleri yaşta okuma yazma bilmeyen kadınlar için ev ev dolaşıp eğitimin önemini anlatan Sevilay Yaşar, okumayı öğrettiği kadınları da yakından takip etmeyi ihmal etmiyor. Yaşar, kimisinin ortaokula kaydını yaptırması kimisinin de sürücü kursuna yazılması için ilgililerle görüşüp kadınları yönlendiriyor.

Mesaisini emekliliğinde de sürdürüyor

"SON NEFESİME KADAR ÇALIŞACAĞIM"

Öğretmen Sevilay Yaşar, "Çeşitli kurslarda eğitici olarak görev yapıyorum. 250'ye yakın yaşlıya sertifika verdim, okuma yazma öğrettim. Maddi boyutu yok manevi hazzı ise her şeyden değerli. Ben dünyanın en kutsal işini yaptığıma inanıyorum, öğrencilerimin bana Allah razı olsun demeleri yetiyor. Çok mutlu oluyorum bu görevi severek ve isteyerek yapıyorum. Öğrencilerimi seviyorum onlar da beni seviyor. Ömrüm yettiğince son nefesimi verinceye kadar çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Mesaisini emekliliğinde de sürdürüyor

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