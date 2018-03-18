Rusya'da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Seçim komisyonunun açıkladığı ilk sonuçlara göre yüzde 73.9 oy toplayan Putin yeniden başkan seçildi.

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı.

Demirtaş gibi öyle şey şey bakan gazeteciler var

Alkollü olduğu belirtilen ve ışık ihlali yapan sürücü yol kenarında bekleyen 2 kişiye çarptı. Kırşehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

1 Afrin'deki heykeller yıkılıyor Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı.

2 Afrin'e Türk bayrağı dikildi Afrin kent merkezinde kontrol sağlandı. Kent merkezine Türk bayrakları asıldı.

3 Afrin ele geçirildi, Kürdistan hayalleri suya düştü YPG/PKK'lı teröristlerin Kürdistan kurma hayaliyle yuvalandığı Afrin temizlendi, teröristler hüsrana uğradı.

4 Başakşehir, Beşiktaş'ı yendi Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı haftanın kazananı oldu.

5 TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi Afrin'e giren TSK ve ÖSO birlikleri ilçe merkezinde kontrolü sağladı.

6 Kılıçdaroğlu: Ordumuza her zaman güvendik CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce ısrarla "Afrin'e girmeyelim." diyordu. Afrin'in merkezine girildiği bugün ise "Biz ordumuza her zaman güvendik." açıklaması yaptı.