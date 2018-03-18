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Meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı.

DHA | 18.03.2018 - 22:38..
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Çanakkale'de yapılan yürüyüş sırasında 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Çanakkale sokaklarında, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıldı.

Meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı


İZMİR VE 10. YIL MARŞLARI SÖYLENDİ

Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve vatandaşlar katıldı.

500 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi. Yürüyüşte, 250 öğrenci Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin giydiği kıyafetleri giydi.

Meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı

Meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı


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