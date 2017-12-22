Mescid-i Aksa çevresinde silahlar çocuklara döndü

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın eden Müslümanlara karşı İsrail güvenlik güçleri yine geniş güvenlik önlemleri aldı.

BARİYERLER KURULDU

İsrail güvenlik güçleri, namaz öncesi Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısı önünde demir bariyerler kurdu.

ÇOCUKLAR SİLAHLARIN GÖLGESİNDE

Ellerinde uzun namlulu silahlarla bekleyen İsrail güvenlik güçleri, namluları küçük çocuklara çevirmekten de geri kalmıyor.

İSRAİL'İN CASUS KAMERALARI

İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab el-Amud çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.

İsrail yönetimi son olarak Doğu Kudüs'ün ana girişlerinden olan Şam Kapısı'nın önündeki Sultan Süleyman Caddesi ve çevresine yüksek çözünürlüğe sahip 11 yeni kamera daha yerleştirdi.